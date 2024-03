Usare la TV come monitor del PC

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ai giorni nostri non è così strano utilizzare un televisore da 32 polliciper il PC, consapevoli del fatto che possiamo sfruttare la sua ampia superficie per poter aprire più finestre contemporaneamente e per visualizzare contenuti in alta definizione. Il principale fattore per stabilire se una TV va beneè l'uso che si fa di quel PC; in base all'utilizzo che facciamo possiamo prendere in esame il collegamento di un televisoreaggiuntivo ounicoper il computer. LEGGI ANCHE: Lavorare col doppio schermo (Dual): migliori programmi 1) Scenari d'utilizzo di una TVSe il PC di casa è usato per navigare sui siti Web, per leggere ...