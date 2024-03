Usa2024 | Trump più vicino a vittoria per nomination repubblicana

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (askanews) – L’ex presidente Donald J.ha vinto nella nottata tra martedì e mercoledì le primarie repubblicane in Virginia, Carolina del Nord, Oklahoma e Tennessee ed è apparso pronto a conquistare il Sud e forse tutti i 15 stati del Super Tuesday mentre il secondo gruppo di stati chiudeva i propri seggi elettorali alle 20 locali, le 2 del mattino italiane Nikki Haley, ex governatrice della Carolina del Sud, è rimasta a riporre le sue speranze nel piccolo Vermont, dove si è registrato un testa a testa con. Dato che la Virginia ha scelto, è al momento difficile immaginare – rileva il New York Times – in quale stato Haley potrà vincere se non riuscirà a proteggere il Vermont, uno stato democratico che ha comunque eletto un governatore repubblicano moderato nel 2016. L'articolo proviene da ...

