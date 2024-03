Usa | Trump e Biden dominano il Super Tusday

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Washington, 6 mar. (Adnkronos/Dpa) – Grande serata per: il presidente Joee l’ex presidente Donaldhanno dominato le elezioni delTuesday negli Stati Uniti, con notevoli vittorie in California e Texas.ha consolidato la sua posizione di candidato quasi certo del Partito Repubblicano per le elezioni generali di novembre dopo aver vinto le primarie delTuesday. “Lo chiamanoTuesday per un motivo. E’ questo è un motivo davvero importante”, ha dettoparlando dal suo resort di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida e aggiungendo che gli elettori gli hanno regalato una “notte fantastica”.I risultati gettano le basi per una rivincita alla Casa Bianca trae il ...