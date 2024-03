(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Repubblicani,Donaldcol cambiamento! NelsiUsa e in". E' quanto scrive su X il vicepremier e leader della Lega Matteo, commentando la vittoria di Donaldin 14 Stati per le primarie americane del Super Tuesday.

Usa: Bannon, 'nomination è di Trump e si riprenderà il Paese': Washington, 6 mar. (Adnkronos) - "La nomination è di Trump. Nikki Haley resta in campo non per batterlo, ma per cercare di inserire le sue persone nell’amministrazione. Potrebbe spingere, non dico che ...lanuovasardegna

Usa: Salvini, ‘avanti Trump, nel 2024 si svolta negli States e in Europa’: Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Avanti Repubblicani, avanti Donald Trump, avanti col cambiamento! Nel 2024 si svolta, negli Usa e in Europa”. E’ quanto scrive su X il vicepremier e leader della Lega ...ilsannioquotidiano

Salvini vuole chiarezza: “Tra gli episodi più gravi degli ultimi decenni”: Il leader della Lega Matteo Salvini vuole chiarezza sullo scandalo dossieraggio e chiama in causa gli ex vertici della Guardia di Finanza.newsmondo