Usa 2024 | Trump stravince al Super Tuesday

(Di mercoledì 6 marzo 2024) È stata una vittoria a valanga quella di Donaldaldi ieri sera. Secondo Politico, l’ex presidente ha infatti vinto nettamente in quasi tutti gli Stati in cui si votava. In particolare, ha conquistato Texas, California, Alabama, Arkansas, Colorado, Massachusetts, Maine, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee e Virginia. È anche da sottolineare che, in tutti questi Stati, ha abbondantementeato la soglia del 50% dei consensi: nei soli Texas e California – gli Stati più popolosi, che mettono in palio il maggior numero di delegati – l’ex presidente ha preso più del 70% dei voti. Nikki Haley, dal canto suo, ha dovuto accontentarsi del solo Vermont, che ha vinto col 49,8% contro il 45,9% di. Si tratta di un magro risultato. Questo Stato mette in palio appena 17 ...