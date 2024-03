USA 2024 | perché dopo il Super Tuesday si va verso rivincita tra Biden e Trump | l’analisi di Farinelli

A Roma il progetto “S.O.M.A. Opera Viva. Spazio Olistico per la Medicina dell’Anima” A Bassano del Grappa la mostra "Rinascimento in bianco e nero- L’arte ... (sbircialanotizia)

Due astronaute della Nasa votano alle primarie Usa dallo spazio: Due astronaute della Nasa hanno votato dallo spazio alle primarie Usa in occasione del Super Tuesday. Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara, che si trovano a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ...ansa

Dagli Usa con amore, il dolce che ha conquistato i golosi di tutto il mondo: Che sia fredda o cotta, light o glutenfree, al cioccolato o ai frutti di bosco, la cheesecake è il dolce dalle mille versioni, perfetto in ogni occasione ...giallozafferano

Camilla ha bisogno di una pausa, la regina "forse in una spa in India": La regina Camilla potrebbe prendersi una pausa all'estero fino a lunedì, forse in una spa in India, da dove tornerebbe perfettamente riposata. Lo dice al canale britannico Gb News l'esperta reale Ange ...adnkronos