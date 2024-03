Usa 2024 | Nikki Haley si ritira dalla corsa dopo il Super Tuesday | sarà corsa a due Biden-Trump

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Laa Usaè ormai un affare a due: mancano otto mesi al voto per il rinnovo della Casa Bianca, ma nulla (o quasi) si frappone più a un clamoroso rematch della sfida del 2020 tra Joee Donald. Il voto del, l’abbuffata di caucus in cui erano in palio oltre un terzo dei delegati nelle primarie sia Democratiche che Repubblicane, ha infatti confermato il successo senza rivali dei due anziani competitor nei rispettivi partiti. Tanto che all’indomani del verdetto, l’unica altra credibile candidata alla nomination Repubblicana, ha annunciato il suo ritiro: «Ho lanciato la mia campagna per la presidenza perché amo il mio Paese e una ...