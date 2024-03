Usa 2024 | Nikki Haley guasta la festa a Trump | “L’unità non si ottiene a parole”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Washington, 6 marzo– Donalde Joe Biden sbancano e vincono a valanga nel Super Tuesday, la maxi tornata delle primarie Usa con 15 stati e un territorio americano, ipotecando la nomination e quindi il rematch nelle elezioni di novembre. Ma entrambi vedono confermate le proprie vulnerabilità., la rivale repubblicana del tycoon, gli impedisce lo 'strike’ strappandogli a sorpresa il liberal Vermont, secondo successo dopo la capitale. E per ora non molla, continuando ad attrarre uno zoccolo duro di elettori moderati o indipendenti che nelle elezioni generale potrebbero compromettere le chance di vittoria di, soprattutto in alcuni stati in bilico. epa11199393 Republican US presidential candidatepoints while speaking at a rally ...