Usa 2024 | Donald Trump vince anche il SuperTuesday delle primarie repubblicane

(Di mercoledì 6 marzo 2024)ha vintoil cosiddetto Super Tuesdayed è ormai praticamente certo di sfidare nuovamente Joe Biden alle elezioni presidenziali di novembre. L’ex presidente ha vinto in quasi tutti i 16 Stati e territori dove si è votato: California, Texas, Maine, Massachusetts, Virginia, North Carolina, Oklahoma, North Dakota, Minnesota, Colorado, Alabama, Alaska Tennessee. La sua unica sfidante, Nikki Haley, ha invece conquistato ieri il solo Vermont, dopo aver ottenuto il primato nella capitale Washington D.C., mentre il 77enne ha vinto finora in tutti gli Stati in cui si è votato. “È stata una serata meravigliosa, una giornata incredibile”, ha commentatodopo la vittoria dalla sua lussuosa residenza di Mar-a-Lago, vicino Palm ...