Uomo punto ai testicoli da uno scorpione nel sonno | fa causa all’hotel FOTO

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un residente della California, Michael Farci, ha dichiarato di essere statoda unoai, mentre si trovava in vacanza presso il Venetian Hotel di Las Vegas, il 26 dicembre 2023. Farci ha raccontato a una tv locale di essersi svegliato nella camera d’albergo con una sensazione di dolore acuto nella zona del pube. Recatosi in bagno per controllare, avrebbe rinvenuto un esemplare diaggrappato alle proprie mutande. L’ha successivamente sporto reclamo ufficiale alla direzione dell’hotel, mentre il suo avvocato, Brian Virag, ha accusato la struttura di negligenza. Lotrovato da Michael Farci sui suoi boxer.“Sentivo come se mi avessero pugnalato nelle parti intime. Vado in bagno e mi trovo unonelle mutande. Quando ...