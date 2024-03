Uomini e Donne | registrazione 6 marzo | domani la scelta di Brando

Uomini e Donne, Daniele è il nuovo tronista scelto da Maria De Filippi: Uomini e Donne ha annunciato l’arrivo di un nuovo tronista. Dopo le esperienze di Ida Platano e dell’ultimo “giovane” rimasto, Brando, che a detta del pubblico sembrano tutto fuorché concludenti (e ...dilei

8 Marzo, Soldi (Rai): “Trend positivo su Donne manager ma ancora tanta strada da fare”: (Adnkronos) – “Qualsiasi trend positivo rispetto alla parità di opportunità fra Uomini e Donne è sempre il benvenuto. Sono felice di registrare questo progresso, anche se si parla ad oggi del 20% di d ...padovanews

8 marzo, Scocchia (illycaffè): “Su parità di genere cambiamento lento, tetto cristallo resiste’: (Adnkronos) – “Secondo me i dati ci dicono che comunque sulla parità di genere in Italia non sta cambiando molto e comunque non alla velocità che sarebbe necessaria per recuperare le posizioni che dob ...padovanews