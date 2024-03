Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 6 03 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Visto che ormai ci siamo rassegnati al fatto che probabilmente creperemo tutti prima di vedere il finale del trono di Brando Ephrikian a, devo dire che quantomeno sto iniziando ad apprezzare questa svolta totalmente trash e caciarola che sta prendendo la situazione. Le corteggiatrici che tra un insulto e l’altro si offrono le patatine a vicenda, che ballano coi tizi del Trono over lasciando il tronista sul trespolo come ‘no stron*o, il tronista che va a sedersi tra le corteggiatrici e si fa spupazzare da una mentre quella davanti a lui sta litigando e sbraitando, tutto così caotico, senza senso e trash che quasi (E DICO QUASI) non mi fa rimpiangere i blocchi del Trono over. Ecco, diciamo che, se suppostone interminabile deve essere, quantomeno buttatela in caciara, fate confusione e non ammorbateci con sofferenze e piagnistei. Bravi ...