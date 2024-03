Uomini e Donne | Daniele è il nuovo tronista Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Qualche minuto fa, dopo la puntata odierna di, è stato presentato ildel dating show. Lui si chiama, ha 33 anni ed è napoletano. Ecco cosa ha raccontatoneldi presentazione: Ho 33 anni e sono napoletano. Sono appena tornato da New York, dove ho passato gli ultimi sei anni della mia vita. Lavoro nell’ambito della moda da circa 10 anni. Sono nato e cresciuto a Napoli in un quartiere molto difficile. Da piccolo ero uno scugnizzo, ne ho combinato di tutti i colori e ho rischiato di prendere strade sbagliate ma poi ho deciso di lasciare Napoli. E ancora: La mia è una famiglia molto umile, i miei genitori hanno sempre fatto molti sacrifiici e non mi hanno fatto mancare mai niente. Devo tutto a loro. Sono partito con ...