Uno spettacolo oltre le convenzioni. Le giovinette che sfidarono il Duce

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La storia delle ragazze che nel 1932 fondarono il Gfc, il Gruppo femminile calcistico, la prima squadra di calcio femminile in Italia. La parabola di un pugno di giovani che in pieno ventennio fascista riuscì per un anno a rompere lee a dare vita a un’avventura sportiva dal profondo significato sociale. È quella che verrà raccontata domani alle 21 sul palco del teatro Edelweiss di piazza Cuzzi a Besana, dove sarà portato in scena lodal titolo “- Le calciatrici cheil“. Protagoniste della rappresentazione le attrici Rita Pelusio, Federica Fabiani e Rossana Mola (nella foto), sotto la regia di Laura Curino. Saranno loro a dare vita al testo tratto dal romanzo omonimo di Federica Seneghini e dal saggio di Marco Giani: con ironia e leggerezza, ...