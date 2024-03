Unipi | Il greenwashing danneggia gli affari | ma non troppo se ci sono le quote rosa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pisa, 6 marzo 2024 - L’ambientalismo di facciata, il cosiddetto, influisce negativamente sugli, ma l’effetto è mitigato dalla presenza femminile, quando cioè nei consigli di amministrazione c’è una sostanziale parità di genere. La notizia arriva da uno studio pubblicato sulla rivista Research in International Business and Finance e condotto dalla professoressa Giuliana Birindelli del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa in collaborazione con la professoressa Helen Chiappini dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, e il Dottor Raja Nabeel-Ud-Din Jalal dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La ricerca si è concentrata su un campione di banche europee quotate in borsa (in totale 77, di cui 15 italiane) nel periodo 2013-2020. “Le bancheimprese sulle quali l’attenzione della ...