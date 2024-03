Unione studenti | ' vergognoso Daspo a manifestanti violenti'

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "E' vergognosa la proposta del governo di applicare unnei confronti dei": a dirlo all'ANSA Bianca Chiesa, coordinatrice nazionale dell'degli. La proposta, spiega, arriva "a seguito di una serie di episodi che dimostrano chenon sono glima le forze dell'ordine, sono anni che denunciamo la sproporzionata ed esagerata violenza delle forze dell'ordine contro ipacifici che scendono in piazza esercitando i loro diritti. Servono invece codici identificativi sulle divise e sui caschi delle forze dell'ordine mentre il governo inasprisce le misure repressive; pensiamo bisogna intervenire in senso contrario, facendo sì che il paese sia palestra di democrazia in cui si può manifestare ...

