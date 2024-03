Unicredit assume Assistenti e Consulenti in Italia 

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il gruppo bancario è alla ricerca di diplomati e laureati Il gruppo bancarioeffettuerà nuove assunzioni, che riguarderanno diverse figure tra le quali:First – Gestori di Portafoglio, i quali dovranno sviluppare e gestire attività commerciali della clientela in portafoglio, supportare il cliente nel realizzare i propri obiettivi finanziari, curare la crescita sostenibile attraverso una costante attività di sviluppo e gestione commerciale della nuova clientela acquisita, garantire attenzione ai rischi, sviluppare il presidio e l’immagine della banca sul territorio; Addetti Concierge, chedovranno gestire la relazione con i clienti tramite i canali remoti, fornire loro informazioni e assistenza su prodotti e servizi bancari, intercettare le necessità dei clienti e cogliere nuove opportunità commerciali,rsi la ...

Unicredit, acquistate 5.887.131 azioni proprie tra il 26 febbraio e il 1° marzo 2024: Alla stessa data, a seguito dell’annullamento delle azioni proprie avvenuto in data 16 gennaio 2024, Unicredit deteneva 32.978.738 azioni ... Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume ...soldionline

Unicredit, le nuove stime degli analisti per il triennio 2024/2026: Dopo la diffusione dei risultati finanziari del 4° trimestre 2023, Unicredit ha fornito un aggiornamento sulle stime di consensus degli analisti per il 2024 e per il biennio 2025/2026 ...soldionline

“Valore Professioni”: gli strumenti dedicati allo sviluppo di nuove competenze: Oggi l’alleanza strategica con Unicredit, che da anni ci accompagna in questo virtuoso percorso di crescita, assume un valore ancor più decisivo, perché ci permette di sviluppare nuove competenze, ...ipsoa