Un’Europa più conservatrice e vicina ai cittadini La visione di Meloni secondo Fidanza FdI

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La nostra posizione è uguale, a Roma e a Bruxelles: mai con la sinistra. Parte da questo assunto il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo, per tracciare la rotta che i conservatori di Ecr terranno in vista sia delle prossime elezioni di giugno sia degli accordi per i nuovi vertici istituzionali dell’Ue. Nel mezzo, la partita elettorale è intrecciata ad altri fattori, primari e secondari, come le primarie repubblicane americane, il congresso del Ppe, la possibilità che la presidente del Consiglio si candidi in tutte le circoscrizioni. “Giorgiasarà protagonista delle prossime trattative per i posti che contano in Europa, mentre in Italia nessuna delle predizioni catastrofiche della sinistra si è avverata: lo dimostrano il Pnrr, i numeri record dell’occupazione, l’acquisto dei Btp da parte di risparmiatori ...