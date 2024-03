Under 16 Serie C I biancorossi lasciano tutto sul campo della Triestina

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’16 diC del Rimini frena bruscamente sulterzaclasse (3-0). Un tris senza diritto di replica per la squadra di mister Masolini. Rimini: Perazzi (31’ st Pirini), Manzi, Drudi (31’ st Zamagna), Nava, Zammarchi (20’ Lombardi L.), Bizzarri, Cenci, Badioni (15’ st Eco), Molfetta (31’ st Grassi), Blasi (15’ st Mataj), Cristiani (31’ st Celani). A disp.: Fontemaggi, Ramja. All.: Masolini. E’ invece stata rinviata a fine mese la sfida che la San Marino Academy avrebbe dovuto disputare suldell’Arzignano Valchiampo.16C. Girone B (17ª giornata): Virtus Verona-Trento 1-0, Cesena-Legnago 5-1, Spal-Vicenza 1-2,-Rimini 3-0, Padova-Lumezzane 3-0, Arzignano ...

