"Una spinta e poi l'accoltellamento"

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ha risposto alle domande del giudice, in un interrogatorio reso all’interno del carcere minorile Beccaria di Milano, al termine del quale è stato convalidato il suo fermo e disposta la custodia cautelare. Il primo a rendere la sua versione delavvenuto sabato notte in via Sant’Abbondio, è stato il diciassettenne che materialmente ha sferrato la coltellata al ragazzo di 19 anni. Avrebbe inoltre confermato che la lite, iniziata solo verbalmente all’interno della discoteca Venus nel corso della serata, sarebbe stata scatenata da unadata a una ragazza, per poi degenerare. Anche lui comasco, è tuttora ricoverato al Sant’Anna, ma dichiarato fuori pericolo nonostante la grave lesione rimediata alla schiena, tra milza e polmone. Un’aggressione che è stata ripresa da un video prodotto alla polizia quella notte stessa, che fin da ...

Il movente del tentato omicidio fuori dalla discoteca: «Una spallata a una ragazza»: Il fermato, di cui non possiamo fornire le generalità dato che è ancora minorenne, di fronte al giudice ha confermato di essere stato lui a colpire con un coltello a serramanico Nicolò Papallo, ieri ...laprovinciadicomo

“Una cattedrale eretta da un uragano”: i ragazzi delle medie di San Martino in Strada incontrano Roberto Mercadini: Noto per la sua capacità di affabulatore e per le sue apparizioni televisive, Roberto Mercadini ha condotto i suoi giovani spettatori alla scoperta della vicenda che ha portato all’invenzione della bo ...forlitoday

Auto in panne, non spingerla mai più: il danno costa più dell’auto | L’errore che commettono tutti: Se ti trovi nella situazione di avere l'auto in panne non fare il gesto spontaneo di farla ripartire a spinta. Fai un doppio casino.0-100