Una maestra di cucina giapponese ci suggerisce il menu di una cena sana e squisita da preparare a casa come fossimo a Tokyo In famiglia | una sera di primavera

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il bento di Koji Yakusho, star internazionale del cinema nipponico, nei suoi Perfect Days firmati Wim Wenders e la dieta alimentare del samurai con abbondante sakè nell’epica serie Shogun (su Disneys +) sono entrambi espressione della millenaria. Riso e verdure, legumi, carni e pesci, cibo quasi per niente processato.quanto mai vario, comunque, a ribaltare l’idea che nell’Arcipelago si mangi sushi 24 h. Anzi. Per fare una verifica a, letteralmente con le vostre mani, ecco ilper unae deliziosa ideato dalla chef NAHO OTA,di sushi ed esperta diche insegna, ormai da tanti anni, a Milano. E ha un debole per verdura e soia. ...