Una IA ha manifestato capacità tipicamente umane dopo il test dell’ago nel pagliaio

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Claude, una potente intelligenza artificiale sviluppata da Anthropic, un'azienda in cui Amazon ha investito 4 miliardi di dollari, ha stupito gli ingegneri che hanno messo alla prova le suenascondendo gli ingredienti di una pizza in una raccolta di documenti che non...