Una bella serie tv che è lo specchio di quello che è successo a lei Ma non è questo il motivo per cui Chiara Martegiani ha scritto Antonia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ma voi, cosa volete fare nella vita? In tante ci siamo poste la stessa domanda di. In vari momenti della nostra esistenza. Al crocevia di eventi che ci hanno obbligate a fermarci e chiederci: «E adesso?»., 36 anni da Rimini, ha raccontato come ha affrontato quel momento attraverso unatv., appunto. Sei episodi, già tutti disponibili su Prime Video, in formato sitcom per mostrare lo scorcio della vita di una trentenne a cui una diagnosi di endometriosi ha scombussolato la vita. Perché l’ha costretta a porsi la fatidica domanda. Che non solo ha coinvolto la sua carriera di attrice e la sua storia d’amore col buon Manfredi. Ma l’ha messa davanti a un bivio ...