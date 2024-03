Un terzo “Caravaggio“ dalla fine del mese sulla Milano-Mortara

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Entroun altro treno, il, sarà introdottolinea ferroviaria. Lo ha annunciato ieri l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente. I primi due treni di nuova generazione sono entrati in esercizio lo scorso 5 febbraio. "Si tratta di un processo di potenziamento – ha detto Lucente – che sta portando un indubbio beneficio in termini di puntualità ed efficienza. L’indice di puntualità ai 5 minuti è passato dal 74% di dicembre all’82%". I nuovi treni circolano in composizioni di cinque carrozze a doppio piano per un totale di 570 posti a sedere.