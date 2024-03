Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato soccorso dalla Sea Watch | “Avevamo chiesto aiuto alle autorità”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Undi 17ha perso la vitanave Sea5. A darne notizia è stata la stessa ong. Su X, intorno19.30 del 6 marzo, Seahaitaliane di organizzare quanto prima l’evacuazione medica per 4 persone in gravi condizioni sulla”.la prima chamata “urgente,13, nessunaè arrivata”, continua l’organizzazione, e poco più di due ore, il 17enne è. L’equipaggio “avevacirca 50 persone in pericolo da una imbarcazione di legno blu a due ponti, inclinata su un lato. ...

Una tragedia che ha lasciato sgomenta la comunità di Quarrata dove Ivan Niccolai viveva con la famiglia. Ivan, 28 anni , magazziniere in un negozio a Poggio ... (lanazione)

Ancora un incidente mortale. Non ha avuto scampo Mahmoud Bel Mziouka, 24enne marocchino residente a Reggio Emilia. Ha perso la vita lunedì pomeriggio a Esine ... (today)

Uccise la fidanzata nel camper, pm chiede l'ergastolo: Per l'accusa non ci sarebbero dubbi sulle responsabilità del giovane, che si trova da due anni in carcere con l'accusa di omicidio aggravato. Secondo le perizie della procura la ragazza sarebbe stata ...ansa

Natalia, morta nel letto a 12 anni dopo essere stata dimessa dall'ospedale: l'indagine per omicidio colposo: La Procura apre un fascicolo a carico di ignoti per la morte di Natalia Lauren Van Winkle, la dodicenne trovata senza vita nel proprio letto a Prata di Pordenone. L'ipotesi è di ...leggo

