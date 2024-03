Un amico per ripassare grammatica e tabelline

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La robotica educativa è un approccio innovativo basato sull’uso dei robot a scuola e finalizzato a rendere più efficace e coinvolgente la didattica per gli alunni. In questa ottica è un metodo pedagogico che rende più semplice l’apprendimento trasformando le lezioni in attività creative e divertenti. Quali sono i vantaggi? Lo studente è al centro del processo educativo apprendimento-insegnamento; promuove individualizzazione ed inclusione; l’insegnante ha la funzione di una guida che coordina,aiuta e collabora con gli alunni; la presenza del robot suscita interesse,curiosità, stupore,una novità che stimola una partecipazione attiva. La dimensione laboratoriale consente all’alunno di apprendere giocando. Inizialmente la robotica educativa veniva utilizzata per le materie scientifiche ora,la robotica di ultima generazione, invece,è applicata anche alle materie umanistiche.Gli alunni ...