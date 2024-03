Umiltà e passione la nostra firma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Maria Cristina Bigi (nella foto) dirige da anni la casa circondariale di Villa Andreino. Direttrice, nella sua carriera è mai stata vittima di pregiudizio in quanto donna? "Fortunatamente, oggi, di colleghe ce ne sono moltissime, così come in magistratura e in altre carriere apicali dello Stato, perché le donne, secondo me, sono molto brave e molto preparate. Quando sono entrata io, parliamo di 27-28 anni fa, eravamo un numero esiguo e la mia era considerata una carriera tipicamente maschile. Anche oggi mi capita, quando racconto il lavoro che faccio, che qualcuno mi chieda se sia direttore di un carcere femminile. Eppure, se facessimo un censimento emergerebbe chiaramente che gli istituti italiani, ormai, sono quasi tutti coordinati da donne". Il carcere spezzino è un istituto di pena ad alta prevalenza femminile nei ruoli dirigenziali. "Sì. Sia il capo dell’area sicurezza che ...