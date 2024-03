Ultim’ora Napoli | novità da Castel Volturno sulle condizioni di Osimhen!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Quali sono lein casain vista del prossimo match di Serie A contro il Torino? Dal Konami Training Center dici sono aggiornamenti. Ilguarda alla prossima sfida di Serie A contro il Torino di Ivan Juric con un entusiasmo ritrovato e rafforzato dall’ultima vittoria interna ai danni dell’altra squadra di Torino (la Juventus, ndr). La missione resta sempre la stessa: quella di riuscire a strappare il pass per la prossima e rinnovata edizione della UEFA Champions League, competizione in cui ilè ancora in corsa in questa stagione, in attesa del ritorno degli ottavi di finale contro il Barcellona (in programma la prossima settimana, ndr). È chiaro, però, che l’impresa resta comunque ardua, considerando il divario che c’è sia con il Bologna, in ...