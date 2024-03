Ultime Notizie Roma del 06-03-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il conflitto in Ucraina un’apertura di giornale Il portavoce di Putin dmitri peskov Ha dichiarato che se gli Stati Uniti pontiliano oggetti militari ha l’esercito ucraino i soldati russi li abbatteranno intanto la vedova dell’ex leader dell’opposizione russa alexei navalny ha invitato i russi a protestare contro bladimir Putin in occasione delle elezioni nel nome del dissidente morto lo scorso XVI febbraio e di creare lunghe code fuori dai seggi elettorali ad andare al seggio tutti il 17 marzo alle 12 ha detto la moglie Julia in un video su YouTube medioriente stallo tra Israele e hamas per arrivare ad un accordo per il cessate il fuoco al gazzate la liberazione degli ostaggi l’obiettivo di formalizzare L’intesa prima dell’ inizio del Ramadan a che comincerà il 10 marzo è ancora ...