Ultime Notizie Roma del 06-03-2024 ore 15 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024)dailynews radiogiornale mercoledì 6 marzo Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno tra Israele e hamas per arrivare ad un accordo per il cessate il fuoco a Gaza per la liberazione degli ostaggi l’obiettivo di formalizzare L’intesa prima dell’inizio del Ramadan che comincia il 10 marzo è ancora raggiungibile tempo a disposizione diminuisce mentre aumentano gli scambi di accuse sulle responsabilità di non raggiungere una mediazione dopo 2 giorni di negoziati al Cairo Israele non ha inviato la propria delegazione il presidente degli Stati Uniti Joe biden ha detto che l’accordo per la tregua Gazza nelle mani di amassi in questo momento gli israeliani hanno collaborato non ci sono scuse dice dall’altro lato del Campo si punta il dito contro il premier Netanyahu non vuole raggiungere un accordo la palla ora nel campo degli americani a cui spetta il ...