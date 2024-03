Ultime Notizie Roma del 06-03-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale andiamo in Medio Oriente il ministro britannico degli Affari Esteri della camera 123 la pazienza e al limite e alla camera dei Lord chiarisce abbiamo più volte ammonito di garantire più Aiuto definiti gli Stati Uniti chiedono di inserire nella risoluzione una tregua di 6 settimane rilascio di tutti gli ostaggi meno trama conferma che nessun accordo è stato ancora raggiunto ma continueremo a trattare Israele approva la costruzione di 3500 alloggi nel villaggio di Keita ex presso Betlemme i nostri nemici vogliono indebolirci noi continuiamo a costruire il rafforzarsi dichiara il ministro delle finanze bergeret Modric Stati Uniti il presidente Joe biden suo predecessore di Donald Trump hanno dominato le primarie da Costa a Costa nel super Tuesday in cui si votava in 15 stati un ...