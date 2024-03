Ultime Notizie Roma del 06-03-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024)dailynews radiogiornale vi trovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio da guerra in Medio Oriente in apertura i colloqui per il cessate il fuoco tra un attimo mediatore si sono interrotti al Cairo senza alcun risultato con pochi giorni di martedì per fermare i combattimenti in tempo per l’inizio del Ramadan lo portano i media internazionali un funzionario politico dei fondamentalisti basi Naima fermate l’organizzazione della vista non può fornire lo stato ebraico una lista degli ostaggi ancora in vita perché non sta quanti Dove si trova in Israele accusa nulla di avere impiegato 450 terroristi tratto personale Gazzè il ministro degli esteri che alcune il segretario generale dell’ONU guterres sta cercando di dire ma intanto nel Mar Rosso gli audio colpiscono una porta container dopo l’ultimo attacco intanto degli Audi Alitalia nel Mar ...