Ultime Notizie Roma del 06-03-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in appuntamento con l’informazione nicchia nei risponde indirettamente alla Perla l’unità del partito repubblicano Donald Trump sostenendo che l’unità non ti raggiunge dicendo semplicemente siamo uniti in un comunicato della campagna dopo i risultati del super Tuesday l’ex ambasciatrice l’homo sottolinea che resta un ampio gruppo di elettori repubblicani profondamente preoccupati da Trump questo non è l’unità di cui il nostro partito ha bisogno per avere successo affrontare queste preoccupazioni e rendere le partite l’America miglioria concluso la rivale del tempo che ha deciso di non tenere un discorso pubblico e intanto il taic giudica tutti gli ska-p scrutinati ad eccezione del Vermont tra poco da arrivare al è in attesa della Vasca ad aprile biden ha fatto quasi l’en plein con 14 ...