Uliano nuovo segretario generale Fim | “Salario e welfare | metalmeccanico deve tornare attrattivo per i giovani”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Bergamo. Il prossimo 19 marzo Ferdinandosarà nominatodella Fim Cisl: il suo nome, proposto dall’attuale numero uno dei metalmeccanici Roberto Benaglia ha già ricevuto il benestare all’unanimità delle segreterie regionali, chiara indicazione di quanto succederà nel prossimo consigliodella categoria. Bergamasco, 57 anni, persi tratterà di una sorta di chiusura del cerchio di una carriera sindacale lunghissima che lo ha visto ricoprire sostanzialmente tutti i ruoli possibili: una militanza di base importantissima, iniziata nei panni di delegato sindacale alla Brevi di Telgate e proseguita come operatore sindacale a tempo pieno nell’area di Grumello del Monte prima e come componente delle segreteria provinciale poi. Quasi naturale ...

