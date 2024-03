Ufo | drone in Ucraina filma oggetto lungo e silenzioso Il soldato | Pensavo fosse una cosa inventata dai russi - VIDEO

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Diversi media internazionali, in primis ucraini e britannici, hanno rilanciato la notizia secondo cui inunda ricognizione avrebbe registrato i movimenti di undescritto come "misterioso”. La registrazione é avvenuta nei cieli di Donetsk, uno dei fronti chiave della guerra rus

Roma, 5 marzo 2024 – Appare come un disco piatto sospeso in cielo lo strano oggetto immortalato in un video che sta circolando molto fra gli account X legati ... (quotidiano)

"Più grande dell'Empire State Building". Il video dell'ufo avvistato in Ucraina: Le immagini dell'enorme oggetto volante non identificato avvistato in volo dai militari ucraini sui cieli di Donetsk ...ilgiornale

drone da guerra ucraino avvista un oggetto misterioso | Effetto ‘Fata Morgana’ o Ufo: i dettagli che non tornano. Video: In una zona di guerra in Ucraina – sulla linea del fronte a Donetsk – è stato filmato un Ufo ovvero un oggetto non identificato misterioso che sembra immobile e sospeso a diversi metri dal suolo. Per ...ilriformista

Ufo in Ucraina ripreso in un video da drone militare: l'avvistamento dell'oggetto non identificato a Donetsk: Sui social è stato pubblicato il video di un UFO ripreso da un drone militare in Ucraina. Le possibili spiegazioni per l'oggetto non identificato ...notizie.virgilio