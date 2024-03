UFFICIALE – L’arbitro Orsato dirigerà Napoli-Torino | la sestina completa

Chiffi è l'arbitro designato per Sassuolo-Napoli gara valida per la 21^ giornata del Campionato di Serie A 2023/24. L'articolo UFFICIALE – Chiffi è ... (forzazzurri)

Sampdoria-Ascoli, i precedenti delle due squadre con Dionisi: Ecco i dati e i risultati raccolti nelle gare disputate da Sampdoria e dall’Ascoli sotto la direzione dell’arbitro Dionisi Dionisi è stato ufficialmente designato come l’arbitro della gara prevista al ...sampnews24

Lazio Udinese: i precedenti con Aureliano: Lazio Udinese: i precedenti con Aureliano. Ecco quante volte il diretto di gara ha già incontrato i biancocelesti La designazione arbitrale della 28ª giornata di Serie A TIM ha assegnato la direzione ...lazionews24

Sampdoria-Ascoli, arbitra l'abruzzese Dionisi. Solo una vittoria per il Picchio in 6 precedenti: Sampdoria-Ascoli, arbitra l'abruzzese Dionisi. Solo una vittoria per il Picchio in 6 precedenti - picenotime.it - IT ...picenotime