UeD anticipazioni | Brando senza corteggiatrici | arriva nuovo tronista

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Nella registrazione Uomini e Donne oggi, mercoledì 6 marzo 2024, si è verificato un fatto alquanto clamoroso. Per quanto riguarda il Trono Classico, infatti,Ephrikian si è trovato dinanzi una situazione mai verificatasi prima d'ora, ovvero, entrambe le suenon si sono presentate, malgrado ilfosse in procinto di scegliere. Ida Platano, dal canto suo, è andata a cercare nuovamente Mario Cusitore, che cosa avrà deciso di fare il cavaliere? Sarà tornato per proseguire il suo corteggiamento della? Al Trono Over, poi, ci sono state delle novità per quanto riguarda Ernesto Russo. Per lui il capitolo Barbara De Santi sembra definitivamente archiviato.Uomini e Donne registrazione 6 Marzo 2024: brutta sorpresa perAl Trono Classico ...