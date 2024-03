Udinese | arriva il software “Carbon Fooprint Calculator” allo stadio

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “L’conferma il suo grande impegno per ridurre la propria impronta ambientale che parte proprio dall’analisi, misurazione e reportistica, tanto da essere il sostenibile d’Italia e quarto al mondo secondo il Brand Finance Football Sustainability Index. A poche settimane dall’unveiling del rivoluzionario parco solare che sorgerà al Bluenergy Stadium, il club bianconero è lieto di annunciare che utilizzerà ilUefa “Footprint” per misurare le emissioni scope 1,2,3. L’innovativo strumento di analisi sarà presentato a Londra oggi, 6 marzo, presso l’Emirates Stadium alla presenza del Director of Sustainability della Uefa Michele Uva. L’, in piena sintonia con i programmi e i progetti di Sostenibilità Uefa, ha deciso di cogliere sin da subito questa grande opportunità ...

