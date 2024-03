Udienza generale | Papa Francesco parla di quel tremendo vizio da combattere a ogni costo

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un’la del mercoledì, che torna in Piazza San Pietro., nonostante sia ancora lievemente influenzato, non ha voluto rinunciare al suo settimanale incontro con i fedeli. Come è accaduto lo scorso mercoledì, anche oggi non ha letto lui la catechesi. Il raffreddore e la voce un po’ rauca gli hanno impedito questo, ... L'articolodidaproviene da La Luce di Maria.