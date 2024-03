Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | Esplosione a Odessa | Zelensky in città con il premier greco Drone ucraino su Kursk | incendio in un magazzino di carburanti

(Adnkronos) – Sette cittadini indiani in Russia per turismo si ritrovano in guerra in Ucraina. Il gruppo di giovani 'soldati per caso' ha chiesto aiuto al ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – Sette cittadini indiani in Russia per turismo si ritrovano in guerra in Ucraina. Il gruppo di giovani 'soldati per caso' ha chiesto aiuto al ... (periodicodaily)