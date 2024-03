Ucraina | Russia | “Drone di Kiev abbattuto a Belgorod”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Attacco concausa incendio in magazzino di carburanti a Kursk. Kirby: "Non manderemo soldati americani a combattere in" Lahaun altroucraino sopra la regione di. Lo ha riferito il governatore Vyacheslav Gladkov sul suo canale Telegram. "Nella regione di, il sistema di difesa aerea ha