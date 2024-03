Ucraina | Mosca | ‘drone di Kiev abbattuto a Belgorod’

Zelensky è in un vicolo cieco. Mancano le munizioni, mancano soldati ben addestrati, manca una rotazione per chi resiste al fronte da mesi, mancano nuove ... (ilmattino)

Missili Taurus all'Ucraina dopo l'affondamento del pattugliatore russo: la pressione di Londra su Berlino. Cosa sono e come funzionano: Le immagini all’infrarosso mostrano la sagoma traslucida del pattugliatore Sergey Kotov che dondola nelle acque del porto di Feodosia, nella Crimea occupata dai russi. Si avvicina un ...ilgazzettino

Navalny: la sua fu "morte naturale", secondo l'intelligence di Mosca: Il decesso dell'ex dissidente russo Aleksei Navalny, avvenuto in carcere in Siberia lo scorso 16 febbraio, sarebbe accaduto a causa una "morte naturale". Lo ha detto in un'intervista trasmessa dal can ...rainews

Trapelata la bozza del trattato di pace tra Russia e Ucraina: Il Wall Street Journal (WSJ) ha 17 pagine Progetto di trattato di pace Read, redatto dai negoziatori russi e ucraini nell’aprile 2022, circa sei settimane ...toscanacalcio