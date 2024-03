Russia, giornalista condannato a 7 anni per aver criticato la guerra in Ucraina: Un giornalista russo è stato condannato a 7 anni di reclusione per alcuni post critici sulla guerra in Ucraina ...notizie

Ucraina, "missile russo vicino auto Zelensky a Odessa": (Adnkronos) - Un missile russo contro il corteo d'auto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Odessa, dove il leader di Kiev si è recato con il premier greco Kyriakos Mitsotakis. "Abbiamo visto l ...msn

Ucraina, esplosioni a 150 metri dal convoglio di auto di Zelensky: Momenti di terrore in Ucraina. Sono state segnalate esplosioni a meno di 200 metri dal convoglio di auto che trasportava il presidente ucraino ...iltempo