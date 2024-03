Ucraina | Macron chiede un «salto strategico» «È la nostra guerra o no? Possiamo girarci dall’altra parte? Non credo» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 6 marzo 2024) «Chi ha iniziato lain? Chi minaccia con le armi nucleari? Cerchiamo di essere chiari su ciò che sta accadendo in Europa». Con queste parole il presidente francese Emmanuelposta su X undella conferenza stampa con il suo omologo ceco tenutasi a Praga. Il numero uno dell’Eliseo di è «assunto la responsabilità» di aver chiesto un «» sollevando la possibilità di inviare truppe occidentali in, mettendo in guardia dallo «spirito di sconfitta che è in agguato». «Non» «È lao non è la...