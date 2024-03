Ucraina | Kirby | ‘non manderemo soldati americani a combattere’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Washington, 6 mar. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti non invieranno truppe a combattere in. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti John, commentando l’appello del presidente francese Emmanuel Macron agli alleati a non essere codardi. “Macron ha certamente tutto il diritto e la capacità di parlare per se stesso e di esprimere le proprie opinioni. Tutto quello che posso fare è parlare per il presidente Biden, comandante in capo”, ha aggiunto. “È stato molto chiaro fin dall’inizio di questa guerra. Non ci saranno truppe americane sul campo a combattere in”.Il presidente ucraino Vladimir Zelensky non chiede agli alleati di inviare truppe in, ha sottolineato. “Il presidente Zelensky non chiede ...