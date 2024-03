(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il Professore: "Tutto ciò che ho scritto nel mio articolo per il Fatto quotidiano è vero e documentato". Ma ilha smentito le sue affermazioni sul pericolo per i militariAlessandroreplica aldella. "Ildellaafferma il falso quando afferma che io avrei affermato il falso", esordisce

Ucraina e rischio per soldati italiani Duro botta e risposta tra Orsini e ministero Difesa: Il Professore: 'Tutto ciò che ho scritto nel mio articolo per il Fatto quotidiano è vero e documentato'. Ma il ministero ha smentito le sue affermazioni sul pericolo per i militari italiani ...adnkronos

Morire di "green economy". Costi, burocrazia e tempi: con la transizione a rischio 5 milioni di posti di lavoro: La rivoluzione verde è insostenibile per 1,5 milioni di piccole imprese: 100mila euro per i certificati, spese per consulenze e sistemi di gestione. "Extra costi che non ci rendono più competitivi". E ...ilgiornale

Missili Taurus all'Ucraina dopo l'affondamento del pattugliatore russo: la pressione di Londra su Berlino. Cosa sono e come funzionano: Le immagini all’infrarosso mostrano la sagoma traslucida del pattugliatore Sergey Kotov che dondola nelle acque del porto di Feodosia, nella Crimea occupata dai russi. Si avvicina un ...ilgazzettino