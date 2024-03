Ucciso dal monossido. Si attende l'autopsia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Da una parte l’attesa per l’esito delle indagini che faranno luce sulla causa del decesso, dall’altra una grossa fetta di Versilia che piange la tragica scomparsa di un personaggio conosciuto da tutti e non per modo di dire. La morte di Angelo Barberi, il musicista fortemarmino di 62 annidalle inalazioni didi carbonio nella casa di Pietrasanta di proprietà della madre, ha destato tanta commozione. Anche perché da tempo la sua salute faceva i capricci e le persone a lui più vicine speravano potesse riprendersi. Senza pensare neanche lontanamente a una fine del genere. Domenica sera Barberi si è chiuso in camera nella sua abitazione di via Vaiana, in località Ponterosso, e si è sdraiato a letto dopo aver acceso una sigaretta. All’indomani è stato il fratello, con il quale era socio del colorificio “Cofort“ di Querceta, a chiamare i ...