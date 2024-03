Uccise il padre e l’amico | Sacha Chang scrcerato ma per il giudice è socialmente pericoloso

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il 21enne che venne rintracciato nell'agosto scorso ancora sporco di sangue e seminudo nei boschi del Monregalese giudicato incapace di intendere e volere al momento dei fatti anche se ancora. Per questo il Gip ne ha ordinato la scarcerazione e il trasferimento in una Rems, una struttura sanitaria per autori di reati affetti da disturbi psichici.

Il coraggio delle quattro sorelle Mariposas, Uccise e buttate in un dirupo nel 1960: La violenza sulle donne tra passato e presente nelle nostre ricerche in classe: tra il 2020 e il 2022, in Emilia-Romagna, 1.609 donne hanno avuto almeno un accesso in pronto soccorso per aver subito ...ilrestodelcarlino

OMICIDIO OTTAVIANI - La figlia in aula è certa: è stato Carini ad uccidere mio padre: 19:35:01 "Lo ha ucciso Carini, è stata la prima cosa a cui ho pensato, quando papà è scomparso* è stata la drammatica testimonianza di Alessandra Ottaviani questa mattina dinanzi ai giudici della cort ...casertafocus

Il dolore senza fine di William Anzaghi: “Mia figlia uccisa a due anni da sua madre”: A Cisliano quella sera Patrizia Coluzzi Uccise soffocandola con un cuscino sua figlia Edith, che aveva solo due anni, in un delirio di accuse all’ex compagno e padre della bambina e con la sua morte ...milano.repubblica