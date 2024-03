Uccide la madre di 89 anni e abbandona il corpo in un bosco | scena muta davanti al Gip

Per gli inquirenti l'uomo, 62 anni, si sarebbe sbarazzato della madre per continuare a intascarne la pensione. Il corpo è stato trovato in una zona boschiva ... (fanpage)

Piotta: "Ero alle elementari quando uccisero 'Serpico', lo racconto in una canzone" - Video: 'Ricordo me e mia madre chiusi in camera da letto, e mio padre che diceva 'mettete un mobile davanti e se sentite degli spari non uscite per nessun motivo'. Tommaso Zanella in arte Piotta ricorda, in ...adnkronos

Eboli, lite familiare finisce in tragedia: 47enne Uccide il padre con un coltello da cucina: Eboli, 6 Marzo – Con un coltello da cucina, dopo un violento litigio, ha colpito il padre più volte Uccidendolo, fatale un fendente alla gola. L’omicida è un 47enne di Eboli, in provincia di Salerno.sciscianonotizie

Alunna 18enne Uccide il padre che si era scagliato contro la mamma. Seguirà la scuola in Dad: ha chiesto di continuare a studiare: S i trova in una struttura protetta accusata di omicidio aggravato la 18enne che ha ucciso il padre violento al culmine di una lite. La madre la difende: "Lui mi avrebbe ucciso" Si sta man mano deline ...informazione