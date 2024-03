Tuttosport – “Stasera il Bayern ha fatto il Bayern…”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 6 marzo 2024) 2024-03-06 01:47:57 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: MONACO DI BAVIERA (Germania) – Non basta l’1-0 di Immobile dell’andata alla Lazio che cade 3-0 sul campo delMonaco e saluta agli ottavi di finale la Champions League. Al termine della partita sono queste le considerazione di Maurizio Sarri a Sky: “Dopo il secondo gol un’altra aprtita, fino a quel momento buon livello contro il vero. Abbiamo avuto l’occasione per segnare, il 2-0 ci harientrare con la delusione e con poca convinzione di rimetterla a posto. Le occasioni dell’andata ci sono state, se arrivavamo con altro risultato poteva essere un’altra storia. La differenza di livello tecnico c’è”. Sarri: “Bene il percorso in Champions” Sarri risponde così alla domanda sul cambiare idea di calcio nel momento di difficoltà: “Neanche per sogno. ...